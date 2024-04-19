مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي: ندعم جهود مصر في الانتقال إلى اقتصاد أخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور مارتينو ميلي، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) في القاهرة، على الدور المحوري للوكالة في دعم التعليم الفني والمهني والتدريب (TVET) في مصر، وذلك خلال جلسة حول الشركات الدولية والتعاون الدولي، في فعاليات معرض EDUTECH 2024، الذي عقد في القاهرة من 16 إلى 18 أبريل 2024.

يهدف البرنامج إلى التأكيد على التزامه بتطوير مهارات القوى العاملة المصرية لمواكبة متطلبات الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود مصر في الانتقال إلى اقتصاد أخضر وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني (TVET).

وأشار إلى مختلف القطاعات والمجالات التي تدعمها الوكالة، وبرز دور برنامج MEPEP كشريك رئيسي للتعليم والتدريب المهني التقني في مصر.

من جهتها، ناقشت الدكتور نيكولا توشي، الممثل عن برنامج MEPEP، دور التعليم الفني والتدريب المهني في الانتقال إلى التنمية المستدامة والمهارات الذكية/الخضراء والذي ركز على مسارات الطاقة الخضراء المتكاملة في تدريب المدربين (TOT) وشرح تجربة مشروع التعليم المهني والريفي كأفضل ممارسة.

ساهمت مشاركة MEPEP في منتدى EDUTECH في تسليط الضوء على الجهود الجارية للمساهمة في انتقال مصر إلى اقتصاد أخضر، كما تعكس مشاركة MEPEP التزامه بتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب الفني (TVET) ودور الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في دعم سوق العمل ومكافحة الهجرة غير المنتظمة.

برنامج MEPEP هو برنامج إقليمي ممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة في مصر وتونس والمغرب، وينفذ البرنامج الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالتعاون مع الحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يركز البرنامج على تطوير مهارات القوى العاملة، وتعزيز ربط التعليم بسوق العمل، ودعم ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.