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المصيف بدأ.. مواطنون يستمتعون بالأجواء الربيعية على شواطئ بورسعيد - فيديو وصور

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مواطنون على شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وانشغل المواطنون بالتقاط الصور التذكارية خاصة "السلفي" وحفلات السمر على شاطئ بورسعيد والاستمتاع بنسيم البحر، فضلا عن ركوب الخيول و"البيتش باجي" والسباحة ولعب كرة القدم.

ويُسمح بدخول شواطئ بورسعيد دون سداد أي رسوم كونها شواطئ عامة، حيث يبدأ سعر تأجير الكرسي بالشواطئ الشعبية من 10 جنيهات، وتتواجد عروض للأسرة المكونة من 4 أشخاص بحيث يؤجروا 4 كراسي وترابيزة وشمسية بسعر يبدأ من 50 جنيه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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