الشرطة الفرنسية: لم نعثر على متفجرات أو مواد خطيرة بعد اقتحام مقر القنصلية الإيرانية في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، "أننا لم نعثر على متفجرات أو مواد خطيرة بعد البحث داخل مقر القنصلية الإيرانية وفي سيارة المشتبه فيه".

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف الرّجل الّذي اقتحم مبنى القنصليّة الإيرانيّة في باريس، وهدّد بتفجير نفسه، وذلك بعد أن اقتحمت الشرطة القنصلية بناء على طلبها وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان قد فُرض طوق أمني حول منطقة القنصليّة الواقعة في جادة ايينا في الدّائرة 16 غرب باريس، بشكل كامل وانتشرت قوّة شرطة معزّزة، بعد تهديد رجل اقتحم القنصليّة بتفجير نفسه.