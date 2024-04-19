"حماس": الواقع يؤكد أنّ من يعطل مسار المفاوضات هو الإرهابي نتانياهو

أشارت حركة "حماس" في بيان، إلى أن "زعم وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن أننا من يعيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأكيد على انحياز واشنطن السافر للفاشية الصهيونية"، وذلك بعد تصريح بلينكن عقب اجتماع مجموع السبع في إيطاليا.

ولفتت الحركة إلى أنّ "الواقع يؤكد أن من يعطل مسار المفاوضات لحساباته السياسية الشخصية هو الإرهابي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو"، مضيفة "إن أرادت واشنطن حقا وقف المأساة فعليها الضغط على المجرم نتانياهو ونزع الغطاء السياسي والعسكري عنه".

وقالت "انطلقنا في سلوكنا التفاوضي من مصلحة شعبنا وأولوية وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".