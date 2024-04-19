نقلت صحيفة "التليغراف" البريطان عن مصادر بالحكومة البريطانية، قولها إنّ وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون "رفض ضغوطا إسرائيلية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية". ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها كاميرون إلى تل أبيب والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك بعد الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

كانت هذه تفاصيل خبر التليغراف عن مصادر: وزير خارجية بريطانيا رفض ضغوطًا إسرائيلية لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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