أعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّ الولايات المتحدة "لم تنفّذ ضربات" في العراق الجمعة. ولفتت القيادة الاميركية الى انها "على علم بمعلومات تزعم أنّ الولايات المتحدة نفّذت غارات جوّية في العراق اليوم. هذه المعلومات خاطئة"، وذلك في إشارة منها إلى "القصف" الذي استهدف قاعدة عسكريّة في وسط العراق.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: التقارير عن تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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