واشنطن: هجمات الحوثي تمنع وصول الغذاء والدواء إلى السكان

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر تمنع وصول الغذاء والدواء إلى «السكان الضعفاء». وأضاف بلينكن في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، أمس: «أكدتُ ونظرائي في مجموعة السبع التزامنا بالدفاع عن حرية الملاحة». وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر هجمات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات. ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.

وفي سياق آخر، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل حوثية باتجاه جبهة «عصيفرة» شمال مدينة تعز، فيما قتل عدد من عناصر «الجماعة» في جبهة «مقبنة».

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن عناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة «عصيفرة»، وتم التصدي للعناصر وإجبارها على التراجع.

وفي السياق، لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، أمس، في جبهة «مقبنة» غرب مدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون قرية «البرقة» في مديرية «مقبنة»، مؤكداً أن مدفعية الجيش ردت على مصادر النيران في «تبة الحنش» بالمديرية ذاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين.

وفي سياق آخر، أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة، بجروح مختلفة بانفجار مقذوف حوثي، في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الضالع. وأفادت مصادر محلية وحقوقية بإصابة 3 أطفال بجروح مختلفة، نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية في منطقة «الزبيريات» بمديرية «قعطبة».