لجنة حماية الصحفيين: الحرب بين إسرائيل وغزة أخطر صراع بالنسبة للصحفيين منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات عام 1992

أعلنت لجنة حماية الصحفيين أن "الحرب بين إسرائيل وغزة أخطر صراع بالنسبة للصحفيين منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات عام 1992".
ومطلع العام حذرت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين جودي جينسبيرغ من إن حرب إسرائيل على قطاع غزة هي الأكثر فتكا وقتلا للصحفيين.
وشددت جينسبيرغ، على أنه يجب ألا يُـستهدف الصحفيون والمدنيون في غزة، كما فعلت إسرائيل، مشيرة إلى أنه كان ينبغي تقديم الحماية لهم بموجب القانون المدني.
وأضافت أن اللجنة دعت إسرائيل للتحقيق في مزاعم بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الصحفيين، كما قامت اللجنة بإرسال رسائل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي لحثهم على القيام بالمزيد لضمان حماية الصحفيين.
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