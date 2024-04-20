اشار النائب بلال عبد الله، في تصريح الى ان "تعاونية موظفي الدولة، تثبت مرة جديدة، عبر ادارتها الرشيدة للاموال وحوكمتها انها نموذج يحتذى للقطاع العام الناجح والمنتج، بالمعنى الاجتماعي والانساني للكلمة".
وحيّا "يحي خميس، لمساهمته في دعم موظفي الدولة في مجال التعليم كما في الصحة. نعم للمدرسة التي أنجبت امثالك".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: تعاونية موظفي الدولة تثبت مرة جديدة انها نموذج يحتذى للقطاع العام الناجح والمنتج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.