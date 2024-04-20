عبدالله: تعاونية موظفي الدولة تثبت مرة جديدة انها نموذج يحتذى للقطاع العام الناجح والمنتج

اشار النائب بلال عبد الله، في تصريح الى ان "تعاونية موظفي الدولة، تثبت مرة جديدة، عبر ادارتها الرشيدة للاموال وحوكمتها انها نموذج يحتذى للقطاع العام الناجح والمنتج، بالمعنى الاجتماعي والانساني للكلمة".

وحيّا "يحي خميس، لمساهمته في دعم موظفي الدولة في مجال التعليم كما في الصحة. نعم للمدرسة التي أنجبت امثالك".