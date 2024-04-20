انتخاب اللبناني كريم عبدالله رئيساً للـCOPEAM لسنتين ووزير الإعلام اتصل مهنئا

عقد المؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية في المتوسط copeam اجتماعه السنوي في مدينة نابولي في ايطاليا في ١٨ نيسان الحالي و١٩ منه، وانتخبت جمعيته العمومية اللبناني كريم عبدالله بالتزكية رئيساً للcopeam على مدى سنتين.

عبدالله يعمل في عالم الإعلام الغربي والعربي منذ ٣٠ سنة وهو مدير ART للانتاج التلفزيوني ومدير المدينة الاعلامية في عمّان.

وقد أكد لدى انتخابه انه سيسخّر علاقاته الاعلامية "خدمة للcopeam التي تسعى دائماً فن اجل مستقبل اعلامي افضل يجمع دول المتوسط".

واتصل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بعبدلله مهنئاً ومتمنياً له النجاح في مهمته الجديدة.