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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 من بعد ظهر اليوم السّبت 2024-04-20، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصّاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 02:05 من بعد ظهر اليوم السّبت، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة، وانتشار جنود العدو في محيطه بقذائف المدفعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع رويسات العلم وانتشارًا لجنود العدو بمحيطه وآخر شرق "إيفن مناحم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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