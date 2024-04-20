"حزب الله": استهدفنا موقع ‏رويسات العلم وانتشارًا ‏لجنود العدو بمحيطه وآخر شرق "إيفن مناحم"

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 من بعد ظهر اليوم السّبت 2024-04-20، انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصّاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 02:05 من بعد ظهر اليوم السّبت، موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة، وانتشار جنود العدو في محيطه بقذائف المدفعيّة".