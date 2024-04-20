الأساقفة الكاثوليك في مونتريال: "جماعة العنصرة الجديدة" لا تمثّل الكنيسة الكاثوليكية ولا تتكلم باسمها

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أشار الأساقفة الكاثوليك في مونتريال: مطران الموارنة في كندا بول مروان - تابت، متروبوليت الرّوم الملكيّين الكاثوليك في كندا المطران ميلاد الجاويش، ومتروبوليت السّريان الكاثوليك في كندا المطران أنطوان ناصيف، إلى أنّه "وَرَدنا أنّ "جماعة العنصرة الجديدة"، ممثّلةً بمؤسّسها ورئيسها طوني فرنجية، الّذي يُطلق على نفسه اسم "الأخ طوني"، تحيي في مونتريال لقاءات روحيّة مع شهادات حياة؛ وتدعو المؤمنين إلى حضورها".
وشدّدوا في بيان، على أنّه "يهمّنا القول، كأساقفة مؤتمنين على التّعليم السّليم، إنّ هذه الجماعة غير معترَف بها كنسيًّا في لبنان، لا من المجلس الرّسولي العلماني، ولا من اللّجنة الأسقفيّة لرسالة العلمانيّين، التّابعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ولا من أي أسقف كاثوليكي. وبالتّالي، فهي جماعة خارجة عن نطاق الكنيسة الكاثوليكيّة، لا تمثّلها ولا تتكلّم باسمها".
ودعا الأساقفة، المؤمنين في كندا، إكليروسًا وعلمانيّين، إلى "التّمييز الرّوحي والرّعوي في ما يخصّ العلاقة مع هذه الجماعة ومع فرنجية تحديدًا، أو مع أي جماعة ليست في شركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية".
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