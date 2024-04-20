الشرطة الدنماركية: القبض على رجل بعد إغلاق مطار بيلوند بسبب تهديد بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الدنماركية، في بيان، أنّها ألقت القبض على رجل فيما يتعلّق بتهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.
وأوضح مفتش الشرطة مايكل فايس، أنّه "تمّت عمليّة إخلاء المطار بهدوء وعلى النحو المتوقّع، واتّبع المسافرون تعليماتنا".
وذكرت الشّرطة أنّ التّحقيقات في الحادث مستمرّة، مشيرةً إلى أنّه لم يتّضح بعد متى سيُعاد فتح المطار.
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