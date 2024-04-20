المقاومة اللبنانية تقصف مبنيين يستخدمهما الاحتلال في مستعمرة المطلة

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " مستعمرة المطلة واستهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي ردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من بعد ظهر يوم ‏السبت ‌‏20-4-2024 ‏مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.‏