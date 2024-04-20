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المقاومة اللبنانية تقصف مبنيين يستخدمهما الاحتلال في مستعمرة المطلة

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ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " مستعمرة المطلة واستهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي ردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من بعد ظهر يوم ‏السبت ‌‏20-4-2024 ‏مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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