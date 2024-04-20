المقاومة اللبنانية تقصف مبنيين يستخدمهما الاحتلال في مستعمرة المطلة

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ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " مستعمرة المطلة واستهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب و كفركلا والجبين .
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب و كفركلا والجبين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من بعد ظهر يوم السبت 20-4-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.