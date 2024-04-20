صور قمر اصطناعي تظهر أضرار هجوم إيران على قاعدة نيفاتيم بإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت صورة قمر اصطناعي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية للأنباء، السبت، أن هجوماً إيرانياً على قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، ضمن هجوم طهران غير المسبوق على البلاد أدى إلى إتلاف ممر.

كان الدمار إجمالاً في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل طفيفاً بالرغم من إطلاق إيران مئات المسيرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وأسقطت الدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأغلبية العظمى منها.

لكن الهجوم الإيراني، الأسبوع الماضي، أظهر استعداد طهران لاستخدام ترسانتها الهائلة من الصواريخ الباليستية مباشرة على إسرائيل، فيما تستمر التوترات في أنحاء الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويبدو أن الهجوم الانتقامي الإسرائيلي، الجمعة، على أصفهان في إيران ورد فعل طهران الضعيف مؤشر على رغبة البلدين في عدم تصعيد حربهما التي تدور في الكواليس، لكن مخاطر اندلاع حرب أوسع في المنطقة ما زالت موجودة.

وأظهرت صور "بلانت لابس بي بي سي" التي التقطت، الجمعة، بقعة سوداء جديدة على ممر قرب حظائر طائرات في الشطر الجنوبي من قاعدة نيفاتيم الجوية، على بعد 65 كيلومتراً جنوب القدس.

و ذكرت صحيفة هاآرتس اليومية التي نشرت صوراً منخفضة الجودة للموقع الخميس، أن حظائر الطائرات المجاورة تضم طائرات شحن طراز سي-130.

هذا وتتطابق صورة القمر الصناعي مع مقطع مصور بثه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، وأظهر معدات بناء تعمل على ترميم ممر مدمر. و تتطابق الحظيرة في خلفية المقطع تلك التي ظهرت قربه.

و أظهرت صور أخرى نشرها الجيش الإسرائيلي حفرة في الرمال ودماراً تحت ما بدا أنه جدار قال إنه نتيجة للهجوم الإيراني. الدمار الطفيف الذي ظهر في القاعدة الجوية في صورة القمر الصناعي تناقض مباشرة جهود إيران لتصوير الهجوم بأنه نصر كبير. وقد قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعة: "أصبحت هذه العملية مؤشراً على قوة الجمهورية الإسلامية وقواتها المسلحة".

قائد القوة البرية في الجيش الإيراني يهدد إسرائيل

قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد "كيومرث حيدري"، إنه إذا ظهرت أجسام طائرة مشبوهة في سماء البلاد، مثل حادثة الليلة الماضية في أصفهان، فلن تسلم من استهداف قواتنا الدفاعية.

وأكد حيدري، في تصريحات له، أنه على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه إذا ارتكب خطأً فسوف يعاقب هذه المرة بشكل أشد قسوة، مشيرًا إلى أن الخبراء حاليًا يجرون تقييمًا لحادث أصفهان وسيعلنون عن نتائجه لاحقًا.

وعقب سماع دوي انفجار شديد نسبيًا شرق مدينة أصفهان، قال القائد العسكري الكبير للجيش في محافظة أصفهان، العميد ميهن دوست، إن هذا "الصوت كان ناتجًا عن إطلاق الدفاعات الجوية النار في أصفهان على أجسام مشبوهة ولم يلحق أي الضرر".

وقال تلفزيون "برس تي في" إنه تم إسقاط بعض المسيّرات من نوع "كواد كوبتر" قرب مدينة أصفهان". كما نقل إعلام رسمي عن قائد إيراني كبير القول إن الضجيج الذي سُمع في أصفهان خلال الليل سببه استهداف الدفاعات الجوية لجسم مشتبه به.



