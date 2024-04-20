مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن جائزة خاصة لأفضل سيناريو عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اليوم السبت، عن منح جائزة خاصة لأفضل سيناريو فيلم عربي يعرض ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، ويسلمها الكاتب الكبير فؤاد الهاشم خلال حفل الخاتم.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الجائزة تأتي ضمن رؤية المهرجان في دعم المواهب بالمنطقة العربية.

ويكرم المهرجان خلال حفل افتتاحه المخرجة هالة جلال، التي شاركت في تأسيس أول شركة لدعم الإنتاج الشاب المستقل في مصر والمنطقة العربية ادارتها لمدة عشر سنوات، أنتجت خلالها أكثر من 100 فيلم وثائقي وقصير وشاركت في المهرجانات الدولية والمحلية.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.