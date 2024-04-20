مايا مرسي تلتقى محافظ أسوان وتتفقد أنشطة وفعاليات المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

ألتقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حضر اللقاء كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس الدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس بأسوان السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي فى مصر السيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر السيدة إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر الدكتورة سمر الأهدل رئيس فريق التعاون مع الإتحاد الأوروبى والنمسا بوزارة التعاون الدولى والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي.

فى البداية وجهت الدكتور مايا مرسي الشكر للسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حفاوة الإستقبال وعلى دوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا والمساندة الكبيرة للمجلس القومي للمرأة مؤكدة أن قوة المجلس القومي للمرأة تأتي من الدعم السياسي له من الدولة المصرية.

فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الكبير للمجلس القومي للمرأة في الوصول إلي سيدات أسوان من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات مشيدًا بجهود فرع المجلس بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفي التي قاموا بها والانشطة والدورات التدريبية التى نفذها لأكثر من ١١٨ قرية من قري محافظات حياة كريمة.

وأكد محافظ أسوان أن جزء كبير وراء تحقيق نجاحات بالمحافظة هو وجود القيادات النسائية في فريقه، مشيرًا إلى أن نائب المحافظ سيدة والسكرتير العام سيدة أيضًا.

وفى نهاية اللقاء أهدى السيد اللواء أشرف عطية الدكتورة مايا مرسي درع المحافظة تكريما لجهودها في تمكين المرأة.