وزارة الجيوش الفرنسية عن لقاء عون وبوركار ودراغون: التزام فرنسا وإيطاليا بسيادة لبنان يبقى أولوية

أشارت وزارة الجيوش الفرنسيّة، إلى أنّ "رئيس أركان الجيوش الفرنسي تييري بوركار (Thierry Burkhard) التقى في 19 نيسان الحالي، نظيرَيه اللّبناني قائد الجيش جوزيف عون، والإيطالي الأميرال جيوزيبي كافو دراغون (Giuseppe Cavo Dragone).

وأوضحت في بيان، أنّ "بعد حفل التّكريم العسكري، تناول اللّقاء التّوترات الإقليميّة الّتي يواجهها ​لبنان​"، لافتةً إلى أنّ "المجتمعين أكّدوا أهميّة العمل الجماعي من أجل وقف التّصعيد على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفقًا لقرار مجلس الأمن التّابع للأمم المتحدة رقم 1701".

وذكرت الوزارة أنّه "تمّ تأكيد الدّور الأساسي لليونيفيل، باعتبارها جهة فاعلة في مجال السّلام والأمن وحماية المدنيّين في المنطقة، بالتّعاون الوثيق مع ​الجيش اللبناني​، ذات السّيادة على كامل الأراضي اللّبنانيّة"، مبيّنةً أنّه "تمّ التّأكيد على دعم الجيش اللبناني، الضّامن للاستقرار الوطني للبلاد. إنّ التزام ​فرنسا​ و​إيطاليا​ بسيادة لبنان يبقى أولويّة".