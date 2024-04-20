- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 19/4/2024، وبعد عمليّة رصد ومتابعة، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود، السّوريّة (س. ع. و.)، لإقدامها على تعاطي المخدرات وترويجها ولقيادتها سيّارةً غير قانونيّة؛ وضبطت في حوزتها كميّةً كبيرةً من المخدّرات".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة أخرى دهمت بمؤازرة وحدة من الجيش بتاريخ 20/4/ 2024، منزل المواطن المطلوب (ع. ع.) في بلدة النخلة- الكورة، وضبطت 7 بنادق حربيّة وكميّة كبيرة من الذّخائر، بالإضافة إلى 42 رمّانة يدويّة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفة بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف سورية في برج حمود لتعاطيها المخدرات وترويجها ودهم منزل مطلوب بالكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.