مذكرتا تفاهم مع كولومبيا

وقع نائب وزير الخارجية، المهندس وليد الخريجي، مع نائب وزير خارجية جمهورية كولومبيا، السفير فرانسيسكو كووي غرانادوز، مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي، ومذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين، وذلك بحضور وزير خارجية كولومبيا بالوكالة خيبلبيرتو موريو، الجمعة، في العاصمة الكولومبية (بوغوتا).

وجرى، بعد مراسم التوقيع، لقاء بين نائب وزير الخارجية ووزير الخارجية الكولومبي، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتأكيد أهمية تطويرها في شتى المجالات.