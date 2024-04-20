"الحدث": ميقاتي وعد ماكرون بأجوبة على المقترح الفرنسي خلال أيام وخفض التصعيد بالجنوب مرتبط بها

لفت مصدر دبلوماسي فرنسي لقناة "الحدث"، إلى أنّ "خفض التّصعيد في جنوب ​لبنان​، مرتبط بأجوبة محدّدة من لبنان"، موضحًا أنّ "مقترحاتنا ل​جنوب لبنان​ تتطلّب سحب "​حزب الله​" لبعض قدراته العسكريّة من الحدود، وتتطلّب أيضًا توقّف ​إسرائيل​ عن التّحليق في أجواء لبنان والامتناع عن العمليّات العسكريّة".

وكشف أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ وَعد الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بأجوبة على المقترح الفرنسي خلال الأيّام المقبلة"، مؤكّدًا "مواصلة مساعينا لخفض التّصعيد مرتبطة بأجوبة لبنان". وبيّن أنّ "إسرائيل تدعم الخطّة الفرنسيّة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبّر عن رغبته بمواصلة تحرّكاتنا".

وشدّد المصدر على أنّ "من المهمّ فصل خفض التّصعيد بين لبنان وإسرائيل عن تطوّرات غزة"، معلنًا "أنّنا ندعم مع إيطاليا انتشار ​الجيش اللبناني​ في الجنوب". وأفاد بأنّ "ماكرون اجتمع بقائد الجيش اللبناني بشكل منفرد، وأبلغه استعداد ​فرنسا​ وشركائها الدّوليّين لدعم الجيش".