أشارت مصادر نيابيّة لقناة "الجديد"، إلى أنّ "اللجنة الخماسية حدّدت موعدًا مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري، لوضعه في نتاج جولة السّفراء على الكتل النّيابيّة".
في السّياق، كشفت معلومات "الجديد"، أنّ "تجميد مسعى "الخماسيّة" الرّئاسي، يعود إلى اصطدامهم برفض المعارضة للحوار ولآليّة برّي ورئاسته"، مبيّنةً أنّ "وفد المعارضة الّذي زار واشنطن، تلقّى نصيحةً من المسؤولين الأميركيّين بالانفتاح على برّي والتّحاور معه".
ولفتت مصادر نيابيّة بارزة لـ"الجديد"، إلى أنّ "الموقف الدّولي يفضّل إيصال قائد الجيش اللّبناني جوزيف عون إلى سدّة الرّئاسة، لكن "الخماسيّة" لا تتبنّى أيّ مرشّح".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": تجميد مسعى "الخماسية" الرئاسي يعود لاصطدامها برفض المعارضة للحوار ولآلية بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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