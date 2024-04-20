ميقاتي زار الحريري في باريس واطمأن إلى صحته وعرضا للأوضاع الراهنة بلبنان والمنطقة

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، رئيس الوزراء السّابق ​سعد الحريري​ في دارته في باريس، واطمأن إلى صحّته. وقد جرى خلال اللّقاء عرض الأوضاع الرّاهنة في لبنان والمنطقة.

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