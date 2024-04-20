الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ساحلًا

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا متقلّبًا محليًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى يوم غد الأحد، ومن المنتظَر أن تتأثّر المنطقة يوم الثّلثاء بكتل هوائيّة حارّة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة الّتي تبلغ ذروتها يوم الخميس"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة على السّاحل وانخفاضها على الجبال وفي الدّاخل، وتكون الأجواء مهيّأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرّقة شمال البلاد في الفترة الصّباحيّة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات صباحًا، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، كما تنشط الرّياح خاصّةً جنوب البلاد".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء مشمس، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ5 درجات، مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء مشمس، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تكون فوق معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ7 درجات، وبقاء نسبة الرّطوبة منخفضة، كما تظهر طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كم/س وتنشط بدءًا من بعد الظّهر خاصّةً شمال البلاد، الانقشاع متوسّط إجمالًا ويسوء أحيانًا بسبب الضّباب على مستويات منخفضة، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".