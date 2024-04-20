أشار النّائب ​وضاح الصادق​، في تصريح، إلى "أنّني تلقّيت منذ قليل اتصالًا من وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، أكّد خلاله أنّه يتابع بجدّيّة التّحقيق في ما أظهرته كاميرات الفيديو، عن وجود عمليّة تصوير ليليّة للمبنى حيث أُقيم".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: مولوي أكد لي أنه يتابع بجدية التحقيق بعملية التصوير الليلي للمبنى حيث أُقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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