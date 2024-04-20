مقتل فلسطينيَين وإصابة 10 آخرين إثر قصف إسرائيلي لمنزل غرب خان يونس

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل شابّين فلسطينيَّين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مجاورًا لخيم النّازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب ​قطاع غزة​، كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة أرضًا زراعيّةً بشارع مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع".

وكانت قد ارتفعت حصيلة الضّحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، إلى 34049 قتيلًا، وأكثر من 76900 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.