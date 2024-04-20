اعتقال 8340 فلسطينيا في الضفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8340 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا أمس في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في مخيم نور شمس بطولكرم والقدس ورام الله وجنين ونابلس، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تخريب واسعة لممتلكات الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية، ورفض الإفصاح عن عدد الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة خلال العدوان المستمر لليوم 197 على التوالي.

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