انفجار بقاعدة عسكرية في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق، أمس، عن سقوط ضحايا ومصابين في قاعدة «كالسو» العسكرية بمحافظة بابل، جراء ما قيل إنه انفجار ناتج عن قصف أو هجوم بطائرات مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عما حدث.

وأكدت السلطات العراقية عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء محافظة بابل، وقت الانفجار الذي وقع بقاعدة عسكرية بالمحافظة، في حين أعلن ارتفاع حصيلة الحادث إلى قتيل وثمانية جرحى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن تقارير قيادة الدفاع الجوي العراقية وعبر الجهد الفني والكشف الراداري بينت عدم وجود أي طائرة مسيّرة أو مقاتلة في أجواء محافظة بابل قبل وأثناء الانفجار.

ولفتت الخلية إلى تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والهيئات الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث.

بدوره، أكد الجيش الأميركي أنه لم يشن غارات جوية في العراق، واصفاً تقارير بهذا الشأن بأنها «غير صحيحة».

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس» إن «القيادة المركزية الأميركية على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق». ووصف البيان تلك التقارير بأنها «غير صحيحة»، مؤكداً «أن الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق».