هيئة بيروت الأولى بـ"التيار" استنكرت الهجوم المسلح على أحد أبناء الأشرفية: لحماية أبناء العاصمة

أعربت هيئة قضاء بيروت الأولى في "التيار الوطني الحر"، عن استنكارها "الهجوم المسلّح الّذي تعرّض له أحد أبناء الأشرفية، وهو صاحب محل سوبرماركت ليل أمس في منطقة رزق- الأشرفية".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "في ظلّ تكرار الأحداث الأمنيّة والتفلت الأمني الحاصل، تتطالب الهيئة الأجهزة الأمنية بحماية أبناء العاصمة، واتخاذ الإجراءات كافّة لبسط سلطة الدّولة"، مؤكّدةً "ضرورة التّمسّك بأجهزة الدّولة وتطبيق القانون". وطلبت من المواطنين "توخّي الحذر والانتباه، لا سيّما أنّ هذا النّوع من الجرائم يهدّد أمن بيروت ومواطنيها"، لافتةً إلى أنّ "وفدًا من الهيئة زار عائلة المعتدى عليه، للإطمئنان على وضعه".
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