نتانياهو: المساعدة الأميركية المقدّرة جدًا لإسرائيل هي "دفاع عن الحضارة الغربية"

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح، إلى أنّ "​الكونغرس الأميركي​ تبنّى بأغلبيّة ساحقة، مشروع قانون مساعدة مقدّرًا جدًّا، يعكس دعمًا ثنائيًّا قويًّا لإسرائيل، ويدافع عن الحضارة الغربيّة. شكرًا لأصدقائنا، شكرًا لأميركا".

وكان قد وافق مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق السبت، بأغلبيّة ساحقة، على مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل. وأظهرت نتائج التّصويت أنّ 366 عضوًا بالكونغرس صوّتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 58 آخرون. وبعد موافقة مجلس النّواب، يتمّ إرسال الوثيقة إلى مجلس الشّيوخ الأميركي للنّظر فيها.