مقتل 14 فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطيينة، وصول 13 قتيلًا فلسطينيًّا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، من مخيم نور شمس شرق مدينة ​طولكرم​، ما يرفع حصيلة الضّحايا جرّاء العدوان الإسرائيلي على المدينة والمخيّم إلى 14.

وذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "مركبات الإسعاف تمكّنت اللّيلة من الدّخول إلى مخيّم نور شمس وتحديدا حارة العيادة، عقب انسحاب جزئي للآليّات الإسرائيلي، لانتشال الجثامين".

وكانت قد واصلت القوّات الإسرائيليّة عدوانها على المخيّم، عبر الدّفع بمزيد من الآليّات العسكريّة الّتي تمركزت في محاوره وأزقّته وحاراته كافّة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النّاريّة تجاه من يحاول الخروج أو الاقتراب من المخيّم.

وواصلت الجرّافات الإسرائيليّة أعمال التّجريف والتّخريب الواسعة للبنى التّحتيّة وممتلكات المواطنين، وطالت مخبز المخيّم، محلّات تجاريّة ومنازل، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال والإنترنت.