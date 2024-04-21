"فتح" أعلنت الإضراب الشامل وتصعيد المواجهة في الضفة الغربية الأحد

أعلنت "حركة التّحرير الوطني الفلسطيني- فتح"، الأقاليم الشّماليّة، الإضراب الشّامل يوم الأحد، "وتصعيد المواجهة مع المحتل، غضبًا على دماء شعبنا النّازفة في طولكرم وغزة"، داعيةً أبناء الشّعب الفلسطيني كافّة إلى "الوحدة، إسنادًا لأهلنا في طولكرم وغزة".
كما أعلن اتحاد المعلمين، أنّ التزامًا بقرار القوى الوطنية، يكون الأحد يوم إضراب شامل في مدارس الوطن كافّة ومديريّات التّربية والوزارة.
وأعلنت النّقابة العامّة لعمّال النقل، الالتزام بالإضراب العام، "كتعبير عن الإسناد والدّعم لأهلنا في غزة وطولكرم، واستنكارنا الشّديد للعدوان الّذي يستهدف الأبرياء وينتهك حقوق الإنسان".
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