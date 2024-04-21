أبرزها الاستعانة بالله والنوم مبكرًا.. 6 نصائح من "تعليم القاهرة" للطلاب خلال الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
وجهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عدة نصائح للطلاب تزامنا مع اقتراب انتهاء العام الدراسي 2024، وبدء امتحانات نهاية العامة لصفوف النقل الشهر المقبل.
ونشرت مديرية التربية والتعليم 6 نصائح للطلاب حرصا منها على الطلاب خلال اداء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية والثانوية.
"الخليج 365" في السطور التالية ينشر النصائح التي حددتها المديرية وهي كالآتي:
_ الاستعانة بالله والتوكل عليه والتوجه إليه بالدعاء بالتوفيق والنجاح وتيسير الأمور.
_ الثقه بالنفس والقدرة على التفوق والتذكر ما درسته طوال العام وردد عبارات إيجابية لتحفزك الامتحان.
_ الحضور مبكرا للامتحان والاسترخاء والتنفس بعمق فهذا يساعد على التخفيف من التوتر وتهدئة الأعصاب لأداء أفضل خلال الامتحانات.
_ محاولة الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة مثل بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية.
_ الذهاب للنوم مبكرا ليلة الامتحان ليكون ذهنك صافيا وعقلك منظما وذاكرتك قادرة على التركيز واسترجاع المعلومات.
_ اهتم بصحتك ونظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي واحرص على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتك النفسية والجسدية.