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أبرزها الاستعانة بالله والنوم مبكرًا.. 6 نصائح من "تعليم القاهرة" للطلاب خلال الامتحانات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
وجهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عدة نصائح للطلاب تزامنا مع اقتراب انتهاء العام الدراسي 2024، وبدء امتحانات نهاية العامة لصفوف النقل الشهر المقبل.

ونشرت مديرية التربية والتعليم 6 نصائح للطلاب حرصا منها على الطلاب خلال اداء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية والثانوية.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر النصائح التي حددتها المديرية وهي كالآتي:

_ الاستعانة بالله والتوكل عليه والتوجه إليه بالدعاء بالتوفيق والنجاح وتيسير الأمور.

_ الثقه بالنفس والقدرة على التفوق والتذكر ما درسته طوال العام وردد عبارات إيجابية لتحفزك الامتحان.

_ الحضور مبكرا للامتحان والاسترخاء والتنفس بعمق فهذا يساعد على التخفيف من التوتر وتهدئة الأعصاب لأداء أفضل خلال الامتحانات.

_ محاولة الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة مثل بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية.

_ الذهاب للنوم مبكرا ليلة الامتحان ليكون ذهنك صافيا وعقلك منظما وذاكرتك قادرة على التركيز واسترجاع المعلومات.

_ اهتم بصحتك ونظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي واحرص على ممارسة للحفاظ على صحتك النفسية والجسدية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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