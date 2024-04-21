وزير الداخلية الفرنسية سيزور المغرب الأحد والإثنين لتعميق التعاون الأمني الثنائي

أعلنت وزارة الدّاخليّة الفرنسيّة أنّ وزير الدّاخليّة ​جيرالد دارمانان​ (Gérald Darmanin)، وبدعوة من نظيره ​المغرب​ي عبد الوافي لفتيت، سيجري الأحد والإثنين زيارةً إلى الرباط، ترمي إلى "تعميق" التّعاون بين البلدين في المجال الأمني، "في سياق دولي من عدم الاستقرار".

وأوضحت في بيان، أنّ الزّيارة "تندرج في إطار ديناميّة تعاون متعدّد الأوجه بين ​فرنسا​ والمغرب، لكي يتصدّيا معًا للتّحدّيات الّتي تواجه كلا البلدين".

وخلال هذه الزّيارة، سيلتقي وزير الدّاخليّة الفرنسيّة نظيره المغربي وأيضًا وزير الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة المغربي أحمد التوفيق، بالإضافة إلى ممثّلين لمجتمع الأعمال الفرنسي المغربي، والجالية الفرنسيّة في الرّباط.