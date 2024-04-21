مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة وإبرام صفقة تبادل الأسرى

تجمّع الآلاف وسط ​تل أبيب​، في مظاهرات واسعة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وإبرام صفقة تبادل الأسرى. كما نُظّمت مظاهرات في مواقع وبلدات إسرائيليّة أخرى، بينها تجمّعًا قرب منزل نتانياهو في قيسارية.

وعلى هامش الاحتجاجات الجديدة، أشار زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لبيد إلى أنّ "هذه الحكومة كارثة على الدّولة، ولإنقاذ إسرائيل يجب إجراء انتخابات الآن".

وتتّهم عائلات الأسرى الإسرائيليّين، نتانياهو بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل من أجل البقاء في السّلطة، وأعلنت مؤخّرًا أنّها ستعمل على إسقاط حكومته.