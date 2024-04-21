طعنه في الرقبة.. مقتل شاب أمام مقابر قرية طه شبرا بالمنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه على يد سائق توكتوك بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مساء أمس السبت، إثر تلقيه طعنة نافذة بالرقبة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمقتل شاب يُدعى "أحمد.ش.ا" 22 عامًا، بعد مشاجرة مع سائق توكتوك على الأجرة، فأخرج المتهم سلاح أبيض وطعن الضحية ولاذ بالفرار، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واتشحت قرية طه شبرا بالسواد حزنًا على الشاب الراحل، وأشار الأهالي إلى أنه وجيد والديه على فتاتين.

وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي