وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بريانسك الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "تم التصدي في 20 إبريل 2024 حوالي الساعة 23:30 بتوقيت موسكو لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي طائرتان أوكرانيتان بدون طيار في مقاطعة بريانسك".حسب روسيا اليوم.

وأفادت الدفاع الروسية أمس بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.