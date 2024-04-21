تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم الاحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الاحد موضحًا أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

امطار خفيفة

وأضاف المركز، تكون الامطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة

وتابع، تتأثر المملكة برياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما يشهد ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ويكون الموج خفيف إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما تكون الرياح في الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفا ع للامواج من متر مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.