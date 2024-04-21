مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انقلاب قارب في أفريقيا الوسطى

قال رئيس الحماية المدنية في أفريقيا الوسطى، توماس جيماسي،، إن ما لا يقل عن 58 شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ كان يقلهم إلى جنازة.

وقع الحادث على نهر مبوكو بالقرب من العاصمة بانغي، وذكرت وسائل إعلام أن القارب الذي يبلغ طوله 20 مترا وعرضه ثلاثة أمتار كان يحمل أكثر من 300 شخص كانوا في طريقهم لحضور جنازة زعيم القرية.

وبحسب تقارير إعلامية ربما انقلب القارب بسبب الحمولة الزائدة.