قال رئيس الحماية المدنية في أفريقيا الوسطى، توماس جيماسي،، إن ما لا يقل عن 58 شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ كان يقلهم إلى جنازة.
وقع الحادث على نهر مبوكو بالقرب من العاصمة بانغي، وذكرت وسائل إعلام أن القارب الذي يبلغ طوله 20 مترا وعرضه ثلاثة أمتار كان يحمل أكثر من 300 شخص كانوا في طريقهم لحضور جنازة زعيم القرية.
وبحسب تقارير إعلامية ربما انقلب القارب بسبب الحمولة الزائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انقلاب قارب في أفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.