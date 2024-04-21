عاصفة بحرية تُلغي خطاب الرئيس الأمريكي ترامب في ويلمنجتون



ياسر رشاد - القاهرة - أدى اقتراب عاصفة بحرية إلى الإلغاء المفاجئ لخطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام أنصاره في ويلمنجتون بولاية كارولينا الجنوبية.

وكان من المقرر ظهور ترامب في حملته الرئاسية مساء السبت بالتوقيت المحلي، لكن تم إلغاء الفعالية الانتخابية المذكورة في النهاية في اللحظة الأخيرة، بسبب التهديد بعاصفة. حسب روسيا اليوم.

وعد ترامب أنصاره في منشور على موقع Truth Social: "العودة قريبا، كارولينا الجنوبية!".

وبحلول الوقت الذي تم فيه إلغاء الخطاب، كان المئات من أنصاره قد تجمعوا في المنطقة المفتوحة حيث كان من المفترض أن يتحدث ترامب.

ولم يتم تحديد أي موعد للقاء الجديد بين ترامب وأنصاره في ويلمنغتون.

