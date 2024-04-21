عاجل.. إضراب شامل يعم الضفة الغربية حدادًا على أرواح شهداء مخيم نور شمس

ياسر رشاد - القاهرة - عم الاضراب الشامل في الضفة الغربية اليوم الأحد وذلك حدادًا على أرواح شهداء مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم في أعقاب مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية. حسب المركز الفلسطينى للاعلام .



وقال شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم نور شمس بعد عملية عسكرية استمرت ثلاثة أيام.

وقالت السلطات الفلسطينية امس السبت إن سائق سيارة إسعاف فلسطينيا قُتل وهو في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم شنه مستوطنون يهود وإن 12 فلسطينيًا على الأقل قتلوا خلال واقعة منفصلة في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا مع تصاعد أعمال العنف في المنطقة واستمرار القتال في غزة

وفي واقعة أخرى في مخيم نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم، قالت السلطات الصحية إن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا خلال مداهمة ممتدة نفذتها قوات إسرائيلية. وأفادت مصادر فلسطينية ومسؤولون فلسطينيون بأن أحد القتلى مسلح والآخر فتى يبلغ من العمر 16 عاما.