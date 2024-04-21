الان عون: إذا تأكدنا أنه لا يوجد جهوزية لإجراء الانتخابات البلدية فنصوّت بجلسة الخميس لصالح التمديد

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون عن موقف "التيار الوطني الحر" في جلسة الخميس النيابية ومسألة التمديد للبلديات، وأوضح في حديث لصحيفة "الديار"، أنّه "كما عبرنا بكل وضوح وصراحة أنّه إذا تأكدنا أن ليس هناك من ظروف مؤاتية أو جهوزية لإجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، وهذا هو الانطباع الموجود لدينا بانتظار لقاء وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الاثنين، فإننا سنذهب إلى جلسة الخميس ونصوت لصالح التمديد لتعذر إجراء هذه الانتخابات ولعدم احداث فراغ كامل على هذا الصعيد. سنلتقي الوزير مولوي وبناء على نتائج اجتماعنا به سيكون لنا القرار النهائي".

وسُئل عون عن الحوار القائم بين "التيار" ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، فقال: "الحوار جيّد، واليوم العلاقة بيننا هي علاقة تواصل وإيجابيات، وهي تحتاج إلى ترجمة على صعيد الملف الرئاسي التي لم تحصل حتى الآن".

وعن عمل "اللجنة الخماسية" وجولتها الأخيرة، قال: "اللجنة مشكورة على عملها وما نقوم به وعلى تحرّكها المستمرّ، وهو شبيه بتحرك كتلة الاعتدال الوطني".