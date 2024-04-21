وفاة وإصابة 16 شخصا جراء إطلاق نار في حفل بولاية تينيسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شرطة ممفيس الأمريكية، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين في عملية إطلاق نار خلال حفلة بمنطقة سكنية بالمدينة الواقعة بولاية تينيسي.



وذكرت الشرطة، في منشور على "إكس" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أن 3 من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة حرجة، بينما وصل 11 آخرون إلى أقسام الطوارئ في سيارات خاصة.

وأشارت الشرطة إلى أن هذه الحفلة التي حضرها ما يقرب من 200 إلى 300 شخص، أقيمت دون تصريح.

جدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة شائعة بسبب انتشار الأسلحة النارية وسهولة حصول الأمريكيين عليها.