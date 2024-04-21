وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة..4 فئات ممنوعة من التصالح فى مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف سالم فراج المحامي، عن الفئات الممنوعة من التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة المنتظر بدء العمل بها خلال الأيام المقبلة.

وقال "فراج"، لمصراوي، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء اشتملت على 4 فئات ممنوعة من التصالح وهم المباني غير الموافقة السلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار والمباني المتواجدة على ضفاف نهر النيل والمباني التي تضم آثاراً أثرية والجراجات غير المغطاة للبناء.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه في وقت سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

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