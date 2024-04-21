تعيينات وزارة الكهرباء.. تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الشركة في حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق التابعة، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2024.

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نوعية الوظائف المطلوبة كالتالي:

أولا: الوظائف القيادية:

- مدير عام الإدارة العامة للملكية العقارية والتسجيل.

شروط شغل الوظيفة

- حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 عامًا للتعيين.

- القيد أمام محاكم النقض وانقضاء 17 عامًا على الشغل في المحاماة

- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة

- توافر القدرة على القيادة والتوجيه

ثانيا الوظائف الإشرافية ربط 1140

- مدير إدارة حصر الأصول العقارية

- مدير إدارة حماية وتسجيل أملاك الشركة

- 6 وظائف مدير إدارة الملكية العقارية بمناطق الشركة موزعة كما يلي:

- وظيفة رقم 3 منطقة كهرباء القاهرة

- وظيفة رقم 4 منطقة كهرباء القناة بالإسماعيلية

- وظيفة رقم 5 منطقة كهرباء الدلتا بطلخا

- وظيفة رقم 6 منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بالإسكندرية

- وظيفة رقم 7 منطقة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا

- وظيفة رقم 8 منطقة كهرباء مصر العليا بأسوان

شروط شغل الوظيفة:

-حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل 13 سنة للتعيين.

- القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 13 سنة على الشغل بالمحاماة.

- قضاء مدة في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة لا تقل عن 5 سنوات للترقية.

-اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة