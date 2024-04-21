القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينَيين شمال شرق الخليل واحتجزت جثمانهما

قُتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية عند مفترق بيت عينون شمال شرق الخليل، فيما تم احتجاز جثمانيهما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق النار على فلسطينيين اثنين بعد محاولتهما طعن جنود عند حاجز عسكري قرب الخليل".

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