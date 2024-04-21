إطلاق النسخة الأولى من منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الحكومة السعودية لإطلاق منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة، وذلك بهدف تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين خلال زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.



وتقوم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية باستعددات مكثفة لإطلاق النسخة الأولى من منتدى العمرة والزيارة الذى يقام في المدينة المنورة غداً الاثنين، في المركز الدولي للمؤتمرات برعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، سيتم خلال المنتدى استعراض الفرص الواعدة في قطاع العمرة والزيارة، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن بأفضل الطرق الممكنة. كما سيكون المنتدى فرصة لعرض المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج والزوار.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات المهمة، كما سيُعقد بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، واستعراض الخدمات التي تقدمها المنظومة لخدمة ضيوف الرحمن، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مثل شركات السفر والعمرة والسياحة، والمشغلين والمبتكرين في مجالات التأمين والرعاية الصحية والإسكان والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى شركات التقنية والاتصالات والبناء والتطوير العقاري والإعاشة، وكذلك المؤسسات المالية وشركات التأمين.

سيتضمن المنتدى جلسات عامة وورش عمل تشاركية تستعرض خبرات المشاركين وتسلط الضوء على المشاريع والابتكارات التي من شأنها تحسين تجربة ضيوف الرحمن. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع شراكات جديدة واتفاقيات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال زياراتهم إلى المدينتين المقدستين.

وستعلن وزارة الحج والعمرة خلال المنتدى؛ عن فرص جديدة ونطاقات مستحدثة، حيث سيتم توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات؛ لتجويد الخدمة وتيسير رحلة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع الإسلامية والتاريخية والأثرية والإثرائية، ومن المتوقع أن يكون هذا المنتدى منصة لاستعراض الإنجازات والابتكارات التي تحقق تحسينًا ملموسًا في تجربة الحجاج والمعتمرين.