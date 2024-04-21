الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين أكثر من 150 فلسطينيًا بخانيونس وهناك جثث تبخرت وتحولت لرماد

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في حديث لقناة "الجزيرة"، عن "انتشال جثامين أكثر من 150 شهيدًا ونحو 500 مفقود بمجزرة خانيونس"، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
ولفت إلى أنّ "هناك جثثًا تبخرت وتحولت إلى رماد وعلى المؤسسات الدولية معرفة نوعية الأسلحة"، مؤكدًا "اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع"، مشيرًا إلى "اختفاء العديد من أبناء القطاع ولا نعلم إذا كانوا معتقلين أو دفنوا".
وقال المتحدث إنّ "الاحتلال يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس".
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