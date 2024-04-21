مجلس الدوما الروسي يعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي مررها مجلس النواب الأمريكي أمس السبت، والبالغة نحو 61 مليار دولار، لن تغير الموقف في ميدان المعركة.

وكتب فولودين في منشور على منصة "تلغرام" أن "حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الموقف في ميدان المعركة"، مؤكدًا أن "نظام كييف سيُهزم".

وأضاف فولودين أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه لا يخفي حقيقة أن الشركات الأمريكية بالمقام الأول هي التي ستتلقى الأموال المخصصة، ولكن الأمر الأساسي أنه حتى الأموال التي تصل إلى كييف لا بد من إعادتها. هذه عبودية الديون التي لا مفر منها. الولايات المتحدة بقرارها تجبر أوكرانيا على القتال حتى آخر أوكراني، وفي النهاية ستدفن اقتصاد أوكرانيا وتحرمه من مستقبله".

ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.

ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

فيما أعلن الخبير السياسي في شبه جزيرة القرم، دينيس باتورين، أن الغرب يشجع الهجمات على روسيا بهدف تقويض الوضع السياسي الداخلي في البلاد.

وجاءت تصريحات باتورين خلال حديث مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "الغرب يشجع كييف ويوجهها إلى الضرب بأي سلاح في عمق الأراضي الروسية"، متسائلا ما يعنيه أمين عام الحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ بـ "عمق الأراضي الروسية" أي هي الضربات على بيلغورود وموسكو.

وأضاف باتورين بالقول إن "بيان الناتو مثير للاهتمام، ويساوي الاعتراف بالأراضي التاريخية لروسيا".

ويعتقد الخبير أن "الغرب يأمل أنه "فجأة" من خلال الأعمال الإرهابية التي تهز الوضع بين الأعراق والهجمات في عمق الأراضي، سيكون من الممكن هز روسيا وتقويض الوضع السياسي الداخلي".

