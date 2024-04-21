الراعي: نحيي كل الاحباء في الجنوب اللبناني الذين يصمدون بقوّة الإيمان على الرغم من الحرب

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أننا نحيي كل الاحباء في الجنوب اللبناني الذين يصمدون بقوّة الإيمان على الرغم من الحرب".
وفي عظة خلال قداس ترأسه لمناسبة اللقاء العام للأحويات الأم في بازيليك سيدة لبنان- حريصا، دعا الراعي المسؤولون إلى "بذل الجهود نحو الهدف الوطني الواحد، على قاعدة الديمقراطية السليمة، للتنافس في سبيل الشعب والدولة".
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